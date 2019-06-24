Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку

Возглавляющий республику Ингушетию с 2008 года Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении уйти в отставку.

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», – передает ТАСС его заявление.

Он пообещал, что будет и дальше делать все возможное ради «процветания России и родной Ингушетии». Евкуров заявил, что за время, когда он находился во главе республики, в регионе удалось победить терроризм, минимизировать экстремизм, добиться мира, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

Причиной ухода с поста главы региона он назвал разобщенность властей республики и общественности.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор – я свой выбор сделал», – заявил Евкуров.

Евкуров руководит регионом с 31 октября 2008 года. Он был переизбран на пост главы региона в сентябре 2018 года.

До этого он был высокопоставленным военным, имеет звание Героя России (2000 год) – по его словам, за бросок на Приштину российских десантников в июне 1999 года.

Тогда Евкуров командовал подразделением российских десантников, которые совершили марш-бросок из Боснии и Герцеговины и заняли аэропорт Приштины.

В ходе второй чеченской кампании при выполнении задания во главе группы десантников Евкуров освободил из плена 12 российских военных.