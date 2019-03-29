Эксперты на фоне актов насилия в Магасе призвали ужесточить наказание за нападение на полицейских

Российские юристы, комментируя столкновения участников протестных акций с сотрудниками полиции в Магасе, выступили за ужесточение наказания за нападение на правоохранителей.

Продолжительная серия беспорядков с большим числом пострадавших среди полиции во Франции привела к принятию сенатом нового «антихулиганского» закона. Он позволит эффективнее предотвратить новые угрозы безопасности сотрудникам органов правопорядка. На фоне актов насилия в Магасе набирает популярность мнение, что принятие аналогичной нормы назрело и в России, сообщает РАПСИ.

В частности, адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин заявил, что поведение протестующих в Магасе хоть и включает насилие, имеющее спорадический характер, требует решительных мер, направленных против насилия, в режиме реального времени.

«Просмотрев видео в Интернете, где протестующие кидают стулья и иные предметы в служителей закона и порядка, я прихожу к выводу, что такие действия недопустимы не только с точки зрения морали, но и закона. Повторяется сценарий киевского майдана, когда в результате провокаций весь незаконный силовой удар переносится на полицейских, не имеющих полномочий вести переговоры с протестующими, дальше прогнозируем сценарий «желтых жилетов» в Париже: насилие, мародерство, кражи, грабежи, дестабилизация транспортного движения», – заявил Зорин.

Он уточнил, что квалификация действий агрессивно настроенных митингующих может подпадать под признаки двух преступлений: участие в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и применение насилия в отношении сотрудников полиции (статья 318 УК РФ). «Статья 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) является достаточной мерой для сдерживания необоснованной и незаконной и оппозиционной агрессии, учитывая суровость наказания вплоть до пяти лет лишения свободы и не требует парламентского вмешательства», – добавил Зорин.

В свою очередь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло заявил, что в России, с законодательной точки зрения, полицейские формально достаточно защищены. «Вопрос лишь в санкции за нападение на сотрудника полиции (насилие, не опасное для жизни и здоровья, часть 1 статьи 318 УК РФ) – она представляется недостаточной. Фактически, за нападение на сотрудника полиции можно отделаться штрафом в 200 тысяч рублей. Надо либо резко увеличивать суммы штрафов, либо усиливать альтернативные санкции. … Последние события показали, что хулиганов не останавливает мягкая санкция статьи 318 УК РФ, будь она жестче – нарушителям был бы дополнительный повод задуматься», – добавил юрист.

Он подчеркнул, что «защита сотрудника полиции – основа законопорядка в любой цивилизованной стране». «Если становится допустимым нападать на полицейских – совершается не просто нападение на гражданина как такового, а на лицо, которому государство доверило защиту граждан. Опасность подобных преступлений состоит в том, что подрываются конституционные основы государства», – добавил Ремесло.

Адвокат Оксана Михалкина также отметила, что «сотрудники Росгвардии в настоящее время законодательно и в плане возможных действий и последствий надежно защищены: у них при себе имеются бронежилеты, каски, резиновые палки, электрошокеры». Однако, по ее словам, правоприменительная практика в России «неидеальна». «Но, с другой стороны, если сделать общий анализ, то по статье 318 УК РФ — в случаях если гражданские лица наносили побои или иным образом сопротивлялись сотрудникам правоохранительных органов — дело расследуется, доводится до суда, и в отношении данных лиц выносятся обвинительные приговоры», – добавила она.

Юрист МКА «Карабанов и партнеры» Андрей Лухин в свою очередь отметил, что «на стороне правоохранителей находится закон. Начиная от Кодекса об административных правонарушениях и заканчивая Уголовным кодексом». «Но справедливости ради, граждане тоже защищены от превышения полномочий сотрудников. Если действия сотрудников незаконны, то им тоже может грозить наказание от штрафа до тюремного срока», – добавил Лухин.

Напомним, в среду в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии, произошли столкновения. В результате инцидента пострадали 10 омоновцев. Инцидент прокомментировал директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте Александр Брод.