В результате провокации на митинге в Магасе пострадали сотрудники ОМОНа

Столкновения произошли в среду утром в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии. В результате ранения получили несколько сотрудников ОМОН.

Глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в результате нападения на сотрудников полиции пострадали десять ОМОНовцев. Двое из которых в тяжёлом состоянии.

«Это реальный беспредел. Среди митинговавших пострадавших нет. Нападения на сотрудников ОМОН - спланированная акция.

По всем случаям будет проведено расследование. Надеюсь, действиям негодяев будет дана справедливая оценка», - написал он на своей странице в Facebook.



Во вторник в Магасе проходил официальный согласованный с властями митинг несогласных с соглашением об определении границы с Чечней. Большинство протестующих разошлись после окончания митинга. Правозащитник Магомед Муцольгов сообщил в Facebook, что большая часть митингующих направились домой после обещания властей согласовать через пять дней новую акцию.

Однако на площади остались несколько сотен заряженных на разжигание ситуации провокаторов. «Ряд организаторов не выполнил взятые на себя обязательства по проведению митинга в установленное время и заявили о начале бессрочной акции, тем самым нарушив требования действующего законодательства», – говорится в заявлении главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, власти приложили все усилия, чтобы не допустить столкновений. Так, в ночь на среду велись переговоры с представителями протестующих. Им предложили добровольно вывести людей с площадки несанкционированного митинга под условие, что они в установленном порядке подадут уведомление о проведении очередного публичного мероприятия. «Однако столкновения между сотрудниками Росгвардии и участниками митинга избежать не удалось», – заявил Евкуров.

Утром в среду ОМОН выстроился в оцепление, чтобы ограничить периметр площади на которой незаконно оставались митингующие. После этого провокаторы начали потасовки, в правоохранителей полетели стулья, расставленные ранее для комфорта, палки, камни и бутылки. Также нападавшие использовали палки и обрезки труб.

Видео столкновения опубликовал в Facebook портал The Magas Times.

Евкуров добавил, что «будет дана правовая оценка действиям и заявлениям как радикальных участников митинга, допустивших нарушения общественного порядка, так и его организаторов».

Глава республики подчеркнул, что «все жители вправе выражать свое мнение и свою позицию, но реализация данного права должна осуществляться строго в рамках закона». Он попросил жителей Ингушетии не поддаваться на провокации.

Договор о границе парламент Ингушетии ратифицировали 4 октября. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

В октябре прошлого года Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по вопросу о соглашении об административной границе с Чечней. Однако 20 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из парламента республики законопроект о референдуме, который вызвал споры в общественности. Теперь документ должны обсудить с общественностью.

Отметим, что благодаря соглашению о границе, которое подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, Ингушетия даже расширила свою территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы республики передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Примечательно, что соглашение о границе поддержали представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне.