Ингушский тейп назвал благом установление границы с Чечней

Представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне, назвали соглашение о границе с Чечней благом и призвали не подстрекать к войне, сообщили в администрации Ингушетии.

Представители отрсхой составляют четверть населения Ингушетии. Их родовые земли противники соглашения о границе пытаются признать «спорными», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

Сход, прошедший в субботу в Алкуне, принял обращение к организаторам всемирного конгресса ингушского народа.

«Мы, ортсхойцы, потомки тех, кто веками жил на этой земле, хорошо понимаем причины, по которым было необходимо принять решение о границе. В течение 26 лет эта неопределенность приводила нас к раздорам. Считаем, что установление границы – это благо для нынешнего и будущих поколений, которое отвечает интересам наших республик, налаживанию мирных и добрососедских отношений между братскими народами», – говорится в обращении.

Участники схода обратились к организаторам протестов с просьбой не вводить в заблуждение людей и не накалять обстановку, не подстрекать к раздорам и войне.

Представители тейпов ортсхой отметили, что планируемый всемирный конгресс ингушского народа не включает в себя представителей всех тейпов республики, а без полного представительства конгресс нелегитимен.

Они попросили отказаться от проведения митингов и протестных акций, которые могут привести к конфликту и раздору между братскими народами.

«Помните, что именно такими методами – митингами, массовые акции протеста и др. были спровоцированы конфликт 1992 года и война в Чечне», – говорится в обращении.

По их словам, силы оппозиции оказывали колоссальное давление на депутатов, изначально поддержавших закон об утверждении Соглашения по установлению границы. В итоге они подписали запрос в Конституционный суд Ингушетии о соответствии одобренного закона Конституции.

Ортхойцы потребовали от Конституционного суда Ингушетии рассмотреть вопрос по существу и выносить решение только после заслушивания мнения экспертов – историков, картографов, ученых.

Кроме того, они призвали жителей республики не поддаваться на провокации и сплотиться в стремлении к миру и спокойствию.

Ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин заявлял, что вопрос установления административной границы между Чечней и Ингушетией не должен решаться на митингах.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.