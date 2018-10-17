Митингующие в Ингушетии решили приостановить акцию

Организаторы продолжительного митинга в столице Ингушетии Магасе решили приостановить акцию, заявил представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев.

«Поскольку сегодня в 22 часа заканчивается срок проведения митинга, мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закон. Мы возьмем тайм-аут, отдохнем и вернемся со свежими силами, это будет продуктивнее», – передает слова Барахоева РИА «Новости».

Еще один представитель оргкомитета акции против подписания соглашения о разграничении границ с Чечней Малсаг Ужахов сообщил, что оргкомитет берет время на обсуждение ряда рабочих моментов.

«Уверен, что будут те, кто будет призывать стоять до победного конца, но сегодня это нерационально. Мы расходимся лишь на время, имея законное право собраться здесь снова 31 октября», – подчеркнул он.

Ранее представители общественности орстхоевского этноса обратились к полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, заявив, что они «не согласны с организаторами митинга» в Магасе.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.