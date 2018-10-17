Представители орстхоевского этноса выступили против митинга в Магасе

Представители общественности орстхоевского этноса обратились к полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, заявив, что они «не согласны с организаторами митинга» в Магасе.

Активисты сделали обращение в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в регионе, сообщает газета «Ингушетия».

«В последнее время мы все чаще слышим о том, что у орстхойцев нет своей истории, своих корней, нет карт или исторических документов подтверждающих, где указано место их происхождения, но это не так. Нам есть, что вспомнить и передать в качестве наследия подрастающему поколению – эта наша Родина – верхнее течение рек Асса и Фортанга – историческая родина орстхой», – отметили активисты.

По их словам, проблема определения границы между народами Ингушетии и Чечни вновь вышла на первый план. «Лучше нас никто не знает то, кому принадлежала эта земля и кто на ней жил. Мы представители тейпов орстхой не раз высказывались по поводу исторической принадлежности этих земель», – отмечается в обращении.

В нем подчеркивается, что «с начала 90-х … вопрос о принадлежности территорий за рекой Фортанга не вставал. Так как все знали об исторической принадлежности этих земель тейпам Орстхой, и все знали, что эта земля территориально относилась к Чеченской Республике».

«И сегодня мы не согласны с организаторами митинга, которые прикрываясь именем ингушского народа, пытаются отстаивать права на земли исторически им не принадлежавшие. Мы также являемся полноправными представителями народа Ингушетии и считаем, что никто не вправе использовать наше имя в своих интересах. Отношения наших народов не должны и не могут зависеть от высказываний митингующих, лоббирующих свои политические интересы, которые не самостоятельны и не полномочны в принятии судьбоносных для народов решений», – сказано в обращении.

По мнению представителей орстхоевского этноса, основная задача в настоящее время – «работать на укрепление отношений, обычаев и культуры между народами Ингушетии и Чечни».

Орстхойцы – нахское вольное общество, частично сформировавшееся в народность. В традиции чеченской этноиерархии считается одним из девяти исторических чеченских тукхумов, в ингушской традиции – одним из семи исторических ингушских шахаров. Сейчас орстхойцы представляют из себя этногруппу в среде ингушей и чеченцев, постепенно ассимилируемую этими двумя народами. Проживают, в основном, в ряде населенных пунктах Ингушетии и Чечни. Основная религия среди верующих – ислам суннитского толка.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Однако после этого в Ингушетии были проведены акции протесты несогласных с решением руководства республик.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.