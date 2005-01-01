Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.

Республики провели равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, передает ТАСС.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов. Две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году по решению Дудаева и главы Ингушетии Руслана Аушева Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов – Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.

Ранее в сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения административной границы республики.