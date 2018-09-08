Кадыров поручил уточнить границы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения административной границы республики.

Указ Кадырова опубликован на сайте администрации главы и правительства республики. В тексте документа сказано, что комиссия нужна «в целях создания организационно-правовых условий для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и разрешения спорных вопросов при ее установлении».

Комиссия должна собрать, подготовить и проанализировать документы и материалы, необходимые для работ по определению границ.

Спикер парламента республики Магомед Даудов назначен главой комиссии, в ее состав также вошли премьер республики Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев, руководители министерств и ведомств.

Кадыров намерен лично проконтролировать работу комиссии.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов. Две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году по решению Дудаева и главы Ингушетии Руслана Аушева Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов – Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.

В сентябре 2012 года Кадыров уже создавал комиссию по согласованию административной границы между двумя республиками, результаты работы были направлены в федеральный центр.