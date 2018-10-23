Верховный муфтий России не поддержал митинги по вопросу границы между Чечней и Ингушетией

Вопрос установления административной границы между Чечней и Ингушетией не должен решаться на митингах, заявил верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

«Мы живем в одном едином государстве, это уже сложилось веками. Никакими митингами эти вопросы не решаются, есть закон и порядок. Мы очень надеемся, что между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет, молим об этом», – сказал муфтий, передает ТАСС.

Так он прокомментировал вопрос установления административной границы между регионами.

На прошлой неделе представители общественности орстхоевского этноса обратились к полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, заявив, что они «не согласны с организаторами митинга» в Магасе.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.