Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 00:52  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
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    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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          Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

          Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споров   9 октября 2018, 23:05
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой?

          Среди организаторов митингов в ингушской столице Магасе «много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов – провокаторы», – заявил во вторник ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Договор об административной границе между Чечней и Ингушетией (подписанный 26 сентября Евкуровым и Рамзаном Кадыровым) – «благо для народа и на самом деле историческое событие», подчеркнул ингушский президент, добавив, что декларируемое на митинге – это политика.

          Евкуров пояснил: организаторы демонстрации не изъявили намерения встретиться ни с министрами правительства, ни с самим главой республики. Он выразил надежду, что оргкомитет, с идеей создания которого выступил ранее первый глава Ингушетии Руслан Аушев, сможет разобраться в ситуации, выработать вместе с властями конкретные предложения для урегулирования сложившейся ситуации. «Надеюсь, что митингующие прислушаются и создадут оргкомитет, внесут свои предложения, и мы вместе будем работать», – подчеркнул президент.

          Правда, по данным «с мест», основным организатором протестов выступил не Аушев, а лидер оппозиционного движения «Мехк-Кхел» («Народный собор») Сараджин Султыгов, а также Магомед Муцольгов, чья правозащитная организация «Машр», по данным Минюста России, спонсируется американским National Endownment for Democracy и Норвежским Хельсинкским комитетом.

          Ко вторнику митинговая лихорадка в Магасе уже стала сходить на нет. Как сообщают очевидцы, никаких столкновений с сотрудниками МВД или Росгвардии, и тем более задержаний не наблюдается. Что же касается начала этой лихорадки, то эксперты уверены, оно произошло не просто так.

          «Почти два десятилетия здесь сохраняются мир и спокойствие, не считая событий по соседству, в Южной Осетии в 2008 году», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. А ведь именно Северный Кавказ наши внешние оппоненты рассматривали в качестве уязвимой точки России, добавил он. «И сегодня ничего не изменилось для них», –  подчеркнул Мартынов. Собеседник полагает:

          «Судя по почерку, как расковыриваются эти сомнительные вопросы, и по той скорости, с которой там оказались известные либеральные СМИ, я имею в виду не республиканские, а зарубежные, складывается впечатление, что это внешне координируемая история».

          На это же в комментарии газете ВЗГЛЯД обратил внимание руководитель Центра кавказоведения при МГУ, политолог Исмаил Агакишиев. «То что мы наблюдаем сегодня в Ингушетии – это не в первый раз, – подчеркнул он. – Всегда находятся люди, в чьих интересах разбить два братских народа и создать на Кавказе конфликты. К сожалению, такие же проблемы происходят сейчас на Южном Кавказе, и кому-то очень хочется, чтобы это происходило на Кавказе Северном». Те, кто пытается раскачать сейчас ситуацию, должны помнить: игра амбиций, поставленная выше общенародных интересов, не прибавит этим политикам ни уважения, ни авторитета, – сказал Агакишиев.

          По мнению Мартынова, «провокаторы, которые это организуют, имеющие отношение к так называемой республиканской оппозиции» пытаются направить протестную активность лично против Евкурова – пытаясь использовать пограничный вопрос как подходящий повод для смещения главы республики.

          Сама же проблема демаркации границ между двумя вайнахскими республиками – Ингушетией и Чечней – «это не проблема вообще», уверен Мартынов. «Все границы носят административный характер. Потом, я напомню, что в советское время вообще одна республика была, Чечено-Ингушская АССР, там даже условных административных делений не было», – напомнил политолог.

          Но надо признать именно тема административной границы, – проведение которой якобы лишит Ингушетию территорий и нефтяных запасов, – и стала «бикфордовым шнуром», поджегшим протестные митинги.

          Действительно, с 1991 года, с момента разделения ЧИ АССР на две республики, проблема территориального размежевания оставалась нерешенной. После установления мира и восстановления порядка в Чечне был начат и процесс обсуждения границ с соседями. «Этот процесс идет несколько лет, – отметил Мартынов. – Насколько мне известно, это широко обсуждалось с местными жителями в районах, которые подпадают под эту программу, и в Ингушетии, и в Чечне, причем, делалось это публично. Кто из журналистов хочет об этом писать, рекомендую посетить официальные сайты глав республик, Чечни и Ингушетии».

          Поскольку межреспубликанской границы не существовало, то границы районов определялись актами местных властей. И, как поясняют уже республиканские власти Ингушетии, во всех этих местных постановлениях оговаривалось – «границы между муниципальными образованиями не являются границами регионов», а границы регионов будут определены отдельно. Они и были определены, в соответствии с федеральными законами, сентябрьским соглашением Евкурова и Кадырова.

          «С учетом принятого в 2009 году нами закона (об определении границ муниципальных образований), и с учетом принятого в Чечне в 2012 году закона, мы изменили границы именно муниципальных образований. И в этом случае мы опрашивали местных жителей Аки-юрта, Чемульги, Арштов, Даттыха и в крайнем случае жителей Алкуна. Мы все процедуры закона соблюли»,  – цитировало ТАСС заявление Евкурова.

          Глава Ингушетии разъяснил: «Это не тот случай, когда проводится референдум... Между нашими республиками не было границ, мы их устанавливали, а референдум необходим, когда имеющиеся границы изменяются». Но, местных жителей, безусловно опрашивали.

          «Даже в нашей республике, как мы прекрасно знаем, установление границы между дворами двух братьев не всегда заканчивается мирно. В ходе подготовки этого соглашения Ингушетия и Чечня ушли от спорных моментов, смогли преодолеть исторические обиды, что очень важно», – считает глава ингушского отделения «Ростелекома» Башир Хашагульгов, комментируя соглашение, подписанное главами, и утвержденное парламентами обеих республик.

          Но тут возникает главный вопрос – выиграла или проиграла Ингушетия по результатам прошедшего размежевания. В частности, например, останется ли республика без неких богатых месторождений нефти. Речь идет о землях селения Даттых Сунженского района. Здесь, как пояснил Евкуров, находится 19 скважин. Причем, когда межреспубликанская граница условно считалась по границам районов, за Ингушетией числилось две скважины, а после заключения соглашения – 16 из них остаются на территории Ингушетии. Но по большому счету, «контроль» за большинством или меньшинством из них неважен. Нефть в скважинах – с высоким содержанием серы.

          «Именно высокое содержание серы и в советское время, и даже сейчас не позволяет вырабатывать там нефть»,

          потому скважины и были законсервированы, разъяснял Евкуров. Они были закрыты (или, как говорят специалисты, затампонированы) еще в первой половине 1930-х годов. «Добыча нерентабельна ни при цене нефти в 100 долларов за баррель, ни при цене в тысячу долларов», – отметил по этому поводу директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил: за спекуляциями о том, что «у ингушей украли нефть», как-то забылся тот факт, что с 2011 года «Ингушнефть» – дочка Роснефти – добывает «черное золото» из 145 скважин, принадлежность которых к Ингушетии никто не оспаривает. Добавим, что именно благодаря этим скважинам минэкономразвития республики ожидает роста добычи нефти до конца года (в том числе, 20,7 тыс. тонн из новой скважины «Серноводская-25», плюс к добываемым ежегодно 65 тыс. тонн). Так что нефть явно не «украдена».

          По оценкам экспертов, не выдерживает критики и тезис о неравноценном обмене землями между Ингушетией и Чечней. «Карты в сети ходят – нереальные. Часть изменений есть, а части нет», – подчеркивает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Чечня имеет все основания считать, что Ингушетии достается на 7 тыс. га больше. Это правда, просто это не нужно никому качать. А в Ингушетии нужно. Вся волна не против самого соглашения, а против Евкурова, мол соглашение может и неплохое, но как-то принято без уважения», – полагает эксперт.

          Опять-таки, за политическими страстями осталось незамеченным: по соглашению, в северных районах Ингушетии и Чечни произошел обмен по 1,8 тыс. гектаров. Причем этот обмен был произведен при согласовании с жителями ближайших ингушских и чеченских сел, – разъяснили в ингушском руководстве. Из текста соглашения, распространенного пресс-службой Евкурова также следует: на юге Ингушетия получает почти 7,2 тысяч га заповедных земель в долине реки Фортанга, притока Ассы (по Фортанге традиционно делились ингушские и чеченские земли).

          «Административная граница между двумя нашими республиками имеет очень большую, сложную, тяжелую, непростую историю», – напоминает Башир Хашагульгов. И добавляет - «Не зря наши предки говорили: «Тот, кто уходит от спора, тот движется в сторону рая».


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