Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

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          Павел Данилин

          Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

          Павел Данилин
          политолог
          		 9 октября 2018, 18:21

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          Гляжу я на то, как радуются наши оппозиционеры тому, что происходит на границе Чечни и Ингушетии, и диву даюсь: ну вот как так можно – чем хуже стране, тем лучше им. Мне даже не кажется, я вижу просто, как им хочется, чтобы там пролилась кровь, и желательно побольше. А для того, чтобы это все подзуживать, они используют разные фоточки и картинки, изготовленные любовными руками... ингушских противников Юнус-Бека Евкурова.

          Да, все эти митинги никакого отношения к проблеме межграничного межевания не имеют и ставят перед собой единственную цель – снести неугодного главу региона, который больно сильно зажимает некоторые родовые и племенные стародавние права.

          Поэтому когда вы видите картинку, что, мол, от территории Ингушетии отрезали землю в пользу Чечни, не верьте – никакую землю в пользу Чечни у Ингушетии не отрезали. А произошел обмен землями, не предназначенными для ведения сельского хозяйства. В результате у Ингушетии стало на восемь тысяч гектаров земли больше, чем было до межевания.

          Повторюсь: по итогам разграничения у Ингушетии окажется на восемь тысяч гектаров земли больше, а не меньше – картинки, которые вы репостите, показывают только те земли, которые у Ингушетии передают Чечне, но не те, которые Чечня передает Ингушетии. То есть это лживые картинки.

          Но больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент.

          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

          Нефтедобыча на территории Ингушетии ведется вот уже почти 200 лет – еще с 30-х годов XIX века. Промышленная добыча нефти началась в 30-х годах прошлого века. Тогда забили первые фонтаны в Малгобеке. Тогда же – точнее, до того – всю республику (Чечено-Ингушскую) просверлили для поисков нефти. И вот на приграничной территории, которую сейчас межуют, осталось 19 нефтяных скважин.

          Из этих скважин не добывали нефть никогда. Как только пробурили в 20–30-х годах прошлого века, так и затампонировали. Тогда (1932–1934) как раз начали промышленную добычу. Но добывать в этих скважинах не стали. Так как там слишком высокое содержание сероводорода, и добыча не рентабельна ни при цене нефти в 100 долларов за баррель, ни при цене в 1000 долларов. В общем, это такая нефть, которую добывать никто не собирается.

          А надо сказать, что в Ингушетии Роснефть с 2011 года развернулась очень неплохо и нефть ОАО «Ингушнефть» добывает только в путь. 145 скважин, 65 тыс. тонн. Уж точно никто бы не прошел мимо этих имеющихся скважин, ежели бы из них можно было что-то добыть...

          Теперь внимание! По поводу тезиса, что у ингушей украли нефть.

          Как я выше сказал, на приграничной немежеванной территории было 19 скважин. Из них на ингушской территории, где межевание было проведено по административным границам муниципальных образований, находилось... 2 скважины. Прописью – две.

          По итогам же предполагаемого разграничения на территории Ингушетии окажутся 16 из 19 скважин. То есть в восемь раз больше, чем было ранее.

          Это к тому, чтобы вы не верили некоторым лжецам, которые пытаются добиться крови, чтобы сковырнуть неподконтрольного им политика. И не постили лживые картинки.

          Источник: Блог Павла Данилина


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