В парламенте Ингушетии заявили об отсутствии планов по пересмотру решения о границе с Чечней

Народное Собрание Ингушетии не планирует пересматривать ранее принятое решение о соглашении по границе с Чечней, сообщили в пресс-службе парламента.

«Ничего не планируется, насколько я знаю», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы парламента в ответ на вопрос, планируется ли пересмотр принятого в четверг решения.

Вице-спикер Народного собрания Василий Светличный («Единая Россия») сообщил, что не располагает информацией о пересмотре. Он подчеркнул, что решение парламента «было легитимным, вопрос в другом – это не всем нравится».

Зампред комитета Народного Собрания по здравоохранению и социальной политике, экс-кандидат в главы Ингушетии Ильяс Богатырев (фракция КПРФ) рассказал, что по его информации пересмотр «невозможен» и ему ничего не известно о таких планах.

Еще два депутата поведали о существовании неких планов собраться и отменить предыдущее решение, но, по данным источника, депутаты не могут собраться просто так и провести на свое усмотрение заседание.

«По регламенту им необходимо собрать совет депутатов, в который входят семь человек, – это председатели семи комитетов Народного Собрания. При их присутствии депутаты вносят идею проведения внеочередного заседания, и при одобрении совета рассматривается сразу повестка будущего заседания. Если ее утвердят, то заседание имеет силу. Но вечером руководитель аппарата сказал, что ни один депутат не был замечен в парламенте», – сказал источник.

В четверг парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Соглашение предполагает обмен участками горно-лесистых нежилых территорий площадью 1890 га для выравнивания административных границ.

Главы регионов подписали соглашение. На площади Согласия в центре Магаса собрались около 2 тыс. человек, чтобы выразить свое отношение к принимаемому решению.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров говорил, что физической передачи территорий между республиками не будет, и пообещал провести дополнительную разъяснительную работу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выражал надежду, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.