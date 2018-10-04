Чечня и Ингушетия утвердили соглашение о закреплении границ

Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками.

Председатель парламента Магомед Даудов объявил, что решение об утверждении было «принято единогласно». Всего на заседании присутствовали 40 депутатов, сообщает ТАСС.

Также в четверг соглашение утвердили депутаты парламента Ингушетии, «за» проголосовали 17 депутатов из 25, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Трое выступили против, один не взял бюллетень, еще четверо воздержались.

Напомним, в сентябре главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Власти Чечни уже демонтировали пограничные посты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом событии.