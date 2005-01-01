Власти Чечни демонтировали посты на ингушской границе

После подписания соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией чеченские власти демонтировали пограничные посты, сообщили в местном МВД.

«После подписания соглашения были демонтированы полицейские посты, установленные в горно-лесистой местности в Ачхой-Мартановском районе Чечни в окрестностях ингушского села Аршты и Аки-Юрт», – передает слова представителя МВД РИА «Новости».

Накануне главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это событие.