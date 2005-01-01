Кто победил в территориальном споре Чечни и Ингушетии

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • При угрозе любым другим людям

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Кто победил в территориальном споре Чечни и Ингушетии

          Договор Евкурова и Кадырова вызвал в Ингушетии небольшие, но очень шумные акции протеста    26 сентября 2018, 23:59
          Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Маргарита Слесарева

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          Главы Ингушетии и Чечни Юнус-бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о совместной границе, завершив тем самым многолетний спор. Ранее Чечня не раз предъявляла соседке территориальные претензии на Сунженский район. Пока текст соглашения не опубликован, в столице Ингушетии начались митинги протеста – ингуши опасаются, что Чечня все же получит если не весь Сунженский район, то его часть.

          В среду главы Ингушетии и Чечни Юнус-бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали в Магасе соглашение об административной границе двух республик. Согласно этому документу республики обмениваются ненаселенными территориями.

          По соглашению Ингушетии отойдет часть Надтеречного района Чечни. Ингушетия же передает такую же по площади территорию от своего Сунженского района. Как пояснил Евкуров, это сделано исключительно для того, чтобы «выровнять границу и один клин выправить». Он подчеркнул, что речь идет не об уступке территории, а просто о техническом вопросе, который необходимо решить, чтобы закрепить наконец границу между республиками. Евкуров уверен, что два народа «смогли избежать конфликтов, возможных кровопролитий, кровных обид».

          В свою очередь, Кадыров привел несколько иную трактовку события. Он дал понять, что вопрос еще не решен – окончательную делимитацию проведет спецкомиссия.  

          «Чтобы не было между Ингушетией, Чеченской Республикой проблем сегодня, мы взяли на себя ответственность, смелость, и начали закладывать основу. И я думаю, что в ближайшем будущем комиссия, которая работала над этим, закончит все и расставит по своим местам», – цитирует его ТАСС.

          Неопределенность границы между ингушами и чеченцами – давняя проблема, корни которой уходят в средневековье. Особенно актуальной она стала в 1991 году, когда распалась Чечено-Ингушская АССР. Чечня де-факто вышла из-под контроля Москвы, после чего в 1992 году Съезд народных депутатов России воссоздал Ингушетию как отдельную республику, народ которой твердо решил оставаться в составе РФ.

          В 1993 году тогдашний чеченский лидер Джохар Дудаев и ингушский президент Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район отошел Ингушетии за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская. Однако территории пахотных земель района не были четко разграничены. При этом договор не имел в России юридической силы, поскольку режим Дудаева Москвой вообще не признавался.

          Когда Чечня наконец вернулась в российское правовое поле, в январе 2001 года в здесь был образован свой одноименный Сунженский район с центром в Серноводске, и это сразу же обострило вопрос о «ничейных» землях. Еще в 2005 году будучи главой правительства Чечни Рамзан Кадыров уже заявил о возможном расширении республики в западном направлении. Позднее он фактически прямо предъявлял претензии на часть территории соседней братской республики, призывая восстановить границы 1934 года, что означало присоединение Сунженского района к Чечне

          Не раз в Грозном вообще призывали  воссоздать объединенную Чечено-Ингушетию. В свою очередь Магас выступал категорически против. Весной 2013 года пограничный спор вылился даже в драки между силовиками двух республик – все в том же Сунженском районе Ингушетии, куда вошла было группа чеченских полицейских. Президент Юнус-бек Евкуров даже выступил с телеобращением к ингушскому народу, пообещав, что Сунженский район никогда не войдет в состав Чечни. Вскоре под давлением федерального центра республики приступили к мирному решению застарелой проблемы.

          Митинг в Магасе(фото: The Caucasus Post/Youtube)
          Митинг в Магасе(фото: The Caucasus Post/Youtube)

          С конца августа ингушские блогеры стали сообщать о неких строительных работах, которые проводят чеченские дорожные организации под охраной силовиков на территории Сунженского района Ингушетии. Официальных подтверждений этой информации не поступало. 25 сентября некая организация «Выбор Ингушетии» выпустила обращение, где призвала народ выйти на митинг протеста. Ее лидер Исмаил Нальгиев стал утверждать в Фейсбуке, что Чечне якобы планируется передать лесной массив площадью более 17000 га (то есть, 5% территории республики), расположенный на территории заповедника «Эрзи».

          Во вторник в отставку подал глава Сунженского района Иса Хашагульгов. Это стало поводом для новых волнений. Нальгиев заявил, что глава района ушел именно в знак протеста против передачи земли. Между тем, сам Хашагульгов накануне своей отставки обнародовал видеобращение на ингушском языке. В нем он подчеркивает, что его никто не принуждал уйти в отставку, о его уходе было известно еще в начале августа, но глава республики просил его подождать. Впрочем, Хашагульгов не уточнил, с чем связана его отставка.

          Как бы то ни было, в среду в Магасе действительно собрался несанкционированный митинг. По разным оценкам пришли от 50 до 150 человек, приехавших в том числе, и из различных районов республики.

          «Это было не в самом городе, а при въезде в город, где у нас находится великолепная въездная арка – Аланские ворота, которые являются нашим культурным и туристическим брендом.  Вот как раз рядом все было. Люди уже разошлись, всё хорошо», - прокомментировал газете ВЗГЛЯД ситуацию мэр Магаса Беслан Цечоев, добавив, что лично беседовал с манифестантами.

          Цечоев не стал конкретизировать и свое личное отношение к соглашению о границе с Чечней. «В любом вопросе, который касается в целом республики, касается любого ее жителя, мы – за то, чтобы наша республика всегда была в выигрышной позиции», – сказал он.

          Судя по видео с митинга сотрудники силовых структур на акции все же появились, однако действовали достаточно мягко. О задержании его участников ничего не известно. Одновременно поступили сообщения о митинге протеста и в самом Сунженском районе.

          При этом власти явно пытались успокоить людей. В середине дня даже было объявлено, что заседание парламента, на котором рассмотрят соглашение, отменяется, что многие манифестанты сочли как уступку властей.

          В соседней Чечне, в отличие от Ингушетии, в среду царил полный покой. В Грозном вообще трудно представима акция, подобная той, что имела место в Магасе. Чтобы руководители города выходили и общались участниками несанкционированного митинга, да еще шли им на уступки, вроде отмены заседания парламента, – такое в Чечне вряд ли возможно.

          Поэтому и новость о волнениях в Магасе в братской республике восприняли спокойно.

          «Разумеется, будут протесты и с одной стороны, и с другой, но это в порядке вещей. Всегда найдется определенное количество людей, которые будут считать, что их обделили».

          Так газете ВЗГЛЯД прокомментировал ситуацию  чеченский политолог Абдулла Истамулов. Однако, по его мнению, эти страсти скоро утихнут, поскольку Грозный и Магас меняются безлюдными территориями. «Я думаю, это разумный подход, – сказал Истамулов. – Эти земли пахотные, они полезны для выращивания пшеницы, свеклы или чего-то еще, но люди там не живут. И это главное».

          Эксперты считают, что оппозиция в Ингушетии лишь использует пограничный спор как удобный повод для нажима на Евкурова. Старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин заявил в интервью газете ВЗГЛЯД, что волнения в Ингушетии во многом подогреваются многочисленными оппонентами главы республики. По мнению Казенина, идущий на тему установления границы дискурс в Ингушетии в большей степени содержит претензии к властям Ингушетии. Другая причина объясняется тем, что повседневная жизнь в Ингушетии в 1990-х и 2000-х слишком сильно зависела от происходящего в Чечне.

          «Нынешняя ситуация – это во многом вопрос о претензиях к Евкурову и желание некой самодостаточности региона, которой не было в 90-нулевые годы,  и поэтому все темы, связанные с отношениями двух соседних регионов воспринимаются в Ингушетии так остро», – пояснил Казенин.


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