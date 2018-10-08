Ситуацию в Ингушетии назвали попыткой «разбить братские народы»

Глава Центра кавказоведения при МГУ, политолог Исмаил Агакишиев прокомментировал газете ВЗГЛЯД ситуацию в Ингушетии, где проходят протестные акции после подписания закона о границе с Чечней.

«То, что мы наблюдаем сегодня в Ингушетии – это не в первый раз. Всегда находятся люди, в чьих интересах разбить два братских народа и создать на Кавказе конфликты. К сожалению, такие же проблемы происходят сейчас на Южном Кавказе, и кому-то очень хочется, чтобы это происходило на Кавказе Северном. Ни в коем случае нельзя этого допустить, потому что это такая пороховая бочка, взрыв которой может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям», – заявил Агакишиев.

Сейчас, по его словам, наблюдается геополитическое противостояние между Россией и США, а также другими странами.

«Те, кто пытается раскачать сейчас ситуацию, должны помнить, что ни в коем случае нельзя ставить свои политические амбиции выше интересов народа и интересов своей страны. Это не прибавит им ни уважения, ни авторитета», – сказал эксперт.

Говоря о главе Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, который подписал соглашение о границе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, Агакишиев отметил, что предыдущие годы его работы раскрыли его управленческие качества.

«Человек абсолютно не коррумпированный и очень деятельный. Он очень многое сделал для республики и для страны», – добавил эксперт.

26 сентября главы регионов подписали соглашение об административной границе. На площади Согласия в центре Магаса собрались около 2 тыс. человек, чтобы выразить свое отношение к принимаемому решению. После этого в Ингушетии начались протестные акции.