Песков прокомментировал ситуацию в Ингушетии

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Ингушетии, руководство республики докладывает об обстановке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем. Мы получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для Кремля важно, чтобы ситуация в регионе оставалась в конституционном поле и в рамках законности.

В четверг парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение о закреплении административной границы, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Соглашение предполагает обмен участками горно-лесистых нежилых территорий площадью 1890 га для выравнивания административных границ.

При этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров говорил, что физической передачи территорий между республиками не будет, и пообещал провести дополнительную разъяснительную работу.

26 сентября главы регионов подписали соглашение. На площади Согласия в центре Магаса собрались около 2 тыс. человек, чтобы выразить свое отношение к принимаемому решению.

После этого в Ингушетии начались протестные акции. В субботу власти республики с понедельника санкционировали митинг на новой площадке в Магасе.