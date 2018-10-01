Конституционный суд Ингушетии призвал к референдуму о границе с Чечней

Соглашение о границе между Ингушетией и Чечней может быть утверждено только после регионального референдума, заявили в Конституционном суде Ингушетии.

Конституционный суд Ингушетии рассмотрел проект закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», передает РИА «Новости».

Суд пришел к выводу, что соглашение не может быть утверждено Народным собранием республики, так как, в соответствии с конституцией, вопросы изменения границ между регионами решаются с учетом мнения населения.

«На референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации», – сообщили в суде.

Между тем глава региона Юнус-Бек Евкуров заявил, что решение об установлении границы соответствует интересам республики и интересам добрососедства. В своем Instagram он призвал всех «мыслить трезво и не поддаваться эмоциональным порывам» и отметил, что понимает ответственность, которая на него ложится.

Евкуров поблагодарил депутатов, комиссию по границам, местных глав и всех, кто поддержал это решение. Также он отметил руководство Чечни. «Я и мой коллега Рамзан [Кадыров] как главы, наши команды на этом этапе будем подвергаться критике теми, кто не понимает масштабности данного решения», – написал он.

Также Евкуров посоветовал всем, кто считает, что земля продана, «проехать и пройтись вдоль границы, убедиться, что они остались такими, какими были в 90-е».

Ранее в четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками. Ранее соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР подписали главы регионов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом событии.