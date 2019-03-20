Евкуров отозвал спорный законопроект о референдуме

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из парламента республики законопроект «О референдуме Республики Ингушетия», который вызвал споры в общественности; теперь документ должны обсудить с общественностью, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Ко мне обратились Совет тейпов при республике, общественная молодежная организация и ряд других общественников, парламентарии Ингушетии, депутаты и сенаторы в Госдуме и Совете Федерации от Ингушетии, чтобы мы внимательно посмотрели на этот проект. Я готов послушать мнения. Мы принимаем решение закон отозвать, доработать, в течение трех месяцев вынести на рассмотрение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

Речь идет о региональном законопроекте о референдумах. В том числе предусматривается обязательное вынесение на референдум вопросов, которые касаются изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими регионами России. Также на плебисцит должны выносить вопросы изменения территории Ингушетии или границ в соответствии с законодательством России.

В регионе документ вызвал неоднозначную реакцию.

Евкуров пояснял, что законопроект разработан избирательной комиссией республики после протеста прокуратуры для приведения регионального закона в соответствие с федеральным, но вызвал неоднозначную реакцию из-за недостаточной разъяснительной работы. Референдум предусматривает обязательное проведение плебисцита по вопросу об изменении статуса республики.

В первом чтении законопроект был принят, 28 марта готовился ко второму чтению с учетом поправок и дополнений.

Также Евкуров указал на то, что депутаты и разработчики должны провести публичные общественные слушания и обсуждения по чувствительным законопроектам, чтобы учитывать замечания и предложения всех заинтересованных сторон.

Отметим, что Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по вопросу о соглашении об административной границе с Чечней. Политолог Анатолий Вассерман полагал, что в условиях раскалившихся страстей проведение референдума могло быть использовано как повод для дестабилизации.