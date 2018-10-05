Эксперт назвал идею референдума в Ингушетии поводом для «раскола»

«В данном случае, поскольку страсти уже раскручены и накалены, понятно, что референдум будет использован как повод для дестабилизации», – заявил политолог Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал призывы устроить плебисцит по поводу границы с Чечней, которые звучат в Ингушетии.

«Лично мне наилучшим выходом из кризиса представляется воссоединение вайнахского народа. Но насколько я могу судить, при нынешнем состоянии, при нынешних уже «накачанных» страстях это воссоединение в обозримом будущем, к сожалению, маловероятно, – посетовал Анатолий Вассерман. – Поэтому я могу на него лишь надеяться, но ни коим образом не рассчитывать».

На взгляд эксперта, в таких условиях установление однозначной согласованной обеими сторонами границы – это, несомненно, лучший выход из положения».

«Насколько правильно установлена эта граница, естественно, судить не мне, – признал Вассерман. – Также как не в праве о ней судить ни один из бесчисленных диванных аналитиков, которых у нас приходится по тринадцать штук на дюжину. Не могут об этом судить даже местные жители, потому что проблема границы, даже вроде бы административной, то есть внутри единого государства, требует учета такого изобилия подробностей, какое рядовой человек, не в теме, просто не сможет охватить».

Границы устанавливают эксперты на основании многолетних проверок, согласований, обсуждений. И рядовому гражданину просто не под силу даже представить себе насколько он сложен, предупредил политолог.

«Мне пришлось несколько раз по разным поводам анализировать различные внутригосударственные и межгосударственные границы. И я каждый раз убеждался, что приступая к ее изучению не представлял себе и сотой доли тонкостей, с которой познакомился по ходу работы», – отметил эксперт.

Напомним, в четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между республиками. В парламенте Чечни решение было «принято единогласно». Всего на заседании присутствовали 40 депутатов, сообщает ТАСС. В парламенте Ингушетии «за» проголосовали 17 депутатов из 25. Трое выступили против, один не взял бюллетень, еще четверо воздержались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Власти Чечни уже демонтировали пограничные посты. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом событии.

Как передает РИА «Новости», Конституционный суд Ингушетии, рассмотрев проект закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», пришел к выводу, что соглашение не может быть утверждено Народным собранием, так как, в соответствии с конституцией, вопросы изменения границ между регионами решаются с учетом мнения населения. Соглашение может быть утверждено только после регионального референдума, заявили в суде.

Однако, по информации агентства REGNUM, отзыв Конституционного суда республики на законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» может вызвать дополнительные вопросы с учетом некоторых правовых особенностей. Например, что норма статьи 111 Конституции Республики Ингушетия об учете мнения населения соответствующей территории при установлении и изменении границ между административно-территориальными образованиями, распространяется только на внутренние границы между населенными пунктами Республики Ингушетия.

«Люди, желающие вайнахскому народу счастья и благополучия, должны сейчас просто довериться решению специалистов, – заявил по этому поводу Вассерман. – И насколько я могу судить, сами эти специалисты, если увидят, что в чем-то ошиблись, найдут способ эту ошибку исправить. А те, кто просто кричит «долой» и «да здравствует», вольно или невольно окажутся врагами всех вайнахов – чеченцев и ингушей».

Конечно, если по-хорошему, то именно для того, чтобы не возникало желания в дальнейшем оспаривать уже принятые решения стоит такие решения закреплять референдумами, оговорился Вассерман.

«Но то, что границы в данном случае не пересматриваются, а просто устанавливаются, – это, конечно, чисто формальная сторона дела. Это достаточное основание для того, чтобы референдум не проводить, – сказал он. – Но с моей точки зрения важнее содержательная сторона, а в данном случае, когда страсти уже накалены, референдум окажется лишь поводом для дальнейшего раскола общества. Кстати, напомню, референдум весной 1993 года, назначенный для преодоления конфликта тогдашней законодательной и исполнительной власти России, в конечном счете дал такой результат, что обе стороны конфликта потом ссылались на результат – по сути для усиления конфликта. И мне очень бы не хотелось сейчас повторять такой опыт».