В СПЧ прокомментировали события в Магасе

Директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при президенте Александр Брод прокомментировал события в Магасе, в ходе которых пострадали сотрудники полиции.

«Не прекращаются попытки провокаторов взорвать ситуацию в Ингушетии, вынуждая вмешиваться правоохранителей. Вместо диалога общества и власти, обсуждения проблем и поиска правового решения предлагаются недопустимые хулиганские, варварские методы», – приводится цитата Брода на странице Московского бюро по правам человека в Facebook.

Он также выразил мнение, что по этой ситуации должны высказаться старейшины, уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев и другие лидеры общественного мнения, «чтобы направить процессы в правовое русло».

Напомним, в среду утром в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии, произошли столкновения. В результате инцидента пострадало десять омоновцев.