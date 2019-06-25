Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который объявил о намерении уйти в отставку, провел встречу с жителями региона.

Обращаясь к жителям Ингушетии, Евкуров попросил простить его, «если совершил ошибку». Сам Евкуров «простил всех, зла не держит». По его словам, «Всевышний рассудит, кто хороший, кто плохой», передает РИА «Новости».

Евкуров призвал людей сохранять стабильность в Ингушетии, а также прощать друг друга.