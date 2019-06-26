Путин принял отставку Евкурова

Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Врио главы региона назначен Махмуд-Али Калиматов.

Евкуров рассказал Путину об итогах работы за 11 лет. «Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», – передает ТАСС слова Путина.

Евкуров выразил мнение, что Ингушетии нужны новые люди в системе управления.

«Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди», – сказал Евкуров.

Он заверил Путина в готовности выполнять задачи «в любом секторе, в любом направлении».

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку. После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», – сказал представитель Кремля.

В понедельник Евкуров сообщил, что намерен уйти в отставку из-за «разобщенности» в регионе, за которую несут ответственность «власть», представленная самим Евкуровым, и «общественные, религиозные организации».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за что Ингушетия может быть благодарна Евкурову.