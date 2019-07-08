Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта.

«Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны РФ. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта», – сказано в указе Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступил в силу в день подписания – 8 июля.

Напомним, 24 июня Юнус-Бек Евкуров, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку, объяснив свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. Позже он обратился к жителям региона с просьбой простить его.

Владимир Путин во время личной встречи с Евкуровым принял его прошение об отставке.

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна генералу Евкурову.