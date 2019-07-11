Путин высказался об идее Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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            Путин высказался об идее Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

            11 июля 2019, 16:00

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент России Владимир Путин оценил идею украинского президента Владимира Зеленского о встрече по Донбассу с участием лидеров США, Британии, Германии и Франции.

            «Это может быть интересно», – передает его слова РИА «Новости».

            «Мы никогда не отказывались ни от какого из предложенных форматов, в том числе и от расширения «Нормандского формата». Но эти встречи должны быть хорошо подготовлены. О чем-то более менее можно будет говорить после проведения выборов в Раду и формирования правительства Украины», – приводит слова Путина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

            Он отметил, что Россия не знает реакции других стран на это предложение. Путин напомнил, что премьер Британии Тереза Мэй через пару недель вообще прекращает свою работу.

            «Она в каком качестве вообще приглашается? Как американская администрация реагирует? Как реагируют Германия и Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу», – сказал президент России.

            Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя предложение Зеленского, заявил, что для цели украинского урегулирования уже созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и «нормандский формат».

            Напомним, Зеленский предложил президенту Путину провести в Минске переговоры в формате Украина – Россия – США – Великобритания – Германия – Франция.

            В Кремле ответили, что изучат предложение украинского президента о новом формате переговоров, а Минск заявил о готовности на высоком уровне провести такую встречу по Донбассу.


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