Путин высказался об идее Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате

Президент России Владимир Путин оценил идею украинского президента Владимира Зеленского о встрече по Донбассу с участием лидеров США, Британии, Германии и Франции.

«Это может быть интересно», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы никогда не отказывались ни от какого из предложенных форматов, в том числе и от расширения «Нормандского формата». Но эти встречи должны быть хорошо подготовлены. О чем-то более менее можно будет говорить после проведения выборов в Раду и формирования правительства Украины», – приводит слова Путина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

Он отметил, что Россия не знает реакции других стран на это предложение. Путин напомнил, что премьер Британии Тереза Мэй через пару недель вообще прекращает свою работу.

«Она в каком качестве вообще приглашается? Как американская администрация реагирует? Как реагируют Германия и Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке. Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу», – сказал президент России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя предложение Зеленского, заявил, что для цели украинского урегулирования уже созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и «нормандский формат».

Напомним, Зеленский предложил президенту Путину провести в Минске переговоры в формате Украина – Россия – США – Великобритания – Германия – Франция.

В Кремле ответили, что изучат предложение украинского президента о новом формате переговоров, а Минск заявил о готовности на высоком уровне провести такую встречу по Донбассу.