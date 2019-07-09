Лавров оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине могут быть, но должны соответствовать резолюции СБ ООН, которая утвердила Минские соглашения, а также учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы – контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и «нормандский формат», который, в общем-то, является коллективным автором этих самых минских договоренностей, в том числе и договоренности о создании контактной группы для прямого диалога между участниками конфликта», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече по Донбассу в Минске с президентом Владимиром Путиным, а также лидерами Франции, Германии, Британии и США.

Лавров отметил, что формат урегулирования через «нормандский формат» и минскую контактную группу одобрен СБ ООН, и именно этот инструмент должно использовать международное сообщество.

«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное – упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. И еще одно такое наблюдение. Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», – заявил Лавров.

По его словам, на министерской встрече в Словакии идею Зеленского никто не обсуждал.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина – Россия – США – Великобритания – Германия – Франция.

В Кремле ответили, что изучат предложение украинского президента о новом формате переговоров, а Минск заявил о готовности провести встречу по Донбассу.

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