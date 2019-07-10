Турция заявила о готовности применять С-400

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну будет совершено нападение, заявил президент страны Тайип Эрдоган на борту самолета во время возвращения из Боснии и Герцеговины.

Эрдоган решил объяснить, для чего Турция покупает С-400: «Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию».

Он также заявил о намерениях Анкары участвовать с Москвой в совместном производстве С-400, передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

«В вопросе совместного производства у нас с Россией нет каких-либо проблем. Мы с самого начала наших переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным достигли соглашения по этой теме. Надеюсь, что мы перейдем к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400», – подчеркнул турецкий лидер.

Ранее США пригрозили Турции «реальными последствиями» после поставок российских С-400.

До этого Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.