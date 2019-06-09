Иран получил новую систему ПВО

Министерство обороны Ирана в воскресенье представило новую систему противовоздушной обороны собственного производства «Хордад-15». Она способна поражать несколько целей, сообщает агентство Тасним.

Церемония с участием министра обороны страны Амира Хатами прошла в Тегеране. Система ПВО «Хордад-15» разработана экспертами иранского оборонного ведомства, передана армии Ирана. Она оснащена иранскими ракетами «Сайяд-3», передает ТАСС.

Хатами отметил, что система может обнаруживать различные цели, в том числе военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км. Также система способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км, поражать их на расстоянии 45 км.

Одновременно система может перехватить шесть целей, к поражению целей ее можно подготовить менее чем за пять минут.

Ранее СМИ сообщили, что Россия якобы отказалась продавать Ирану комплексы С-400, однако в Кремле не подтвердили информацию.