Полиция уточнила происхождение фотографий из квартиры журналиста Голунова

Московское отделение ГУ МВД России сообщило, что только одно фото из ранее опубликованных было сделано в квартире Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

«Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», – сказано на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что 6 июня полиция в Москве задержала корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, он подозревается в попытке сбыта наркотических веществ.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев предположил, что Голунова задержали, так как он «задел чьи-то шкурные интересы». За журналиста также заступились Тина Канделаки и Ксения Собчак.