Собчак и Канделаки отреагировали на задержание журналиста «Медузы»

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки прокомментировали сообщение о задержании в Москве журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ.

«Я не знаю Ивана Голунова, но я не верю в журналиста, с одной стороны, занимающегося расследовательской журналистикой, с другой стороны, пустившегося во все тяжкие со сбытом мета. Меня не любит «Медуза», меня травила «Медуза», не имея фактов. А я – за факты. Покажите мне, как Иван Голунов занимается наркоторговлей. Судя по количеству наркотиков, заявленных в наличии у него дома, он наркобарон», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак в свою очередь назвала Голунова своим другом и одним из лучших в стране журналистов. «Наши эфиры мы часто готовили вместе. То, что происходит – это ад и беспредел. Говорила со следователем, и пока история выглядит крайне мутной, если не сказать больше. Какой-то ад», – написала она.

«Мы много общались, иногда в каждодневном режиме, и представить, что Голунов – чувак из сериала «Во все тяжкие», я никак не могу. Он занимался серьезнейшими расследованиями, знал, что ему угрожали не раз, понимал, что подставить могут в любой момент. Я ни секунду не верю, что он бы одновременно с готовыми расследованиями приторговывал метом. Скорее, нашелся просто способ его заткнуть», – считает Собчак.

Ранее за задержанного Голунова также вступился журналист ВГТРК Андрей Медведев, который считает, что его коллега из «Медузы» мог задеть «чьи-то шкурные интересы».

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