Журналист ВГТРК вступился за задержанного коллегу из «Медузы»

Задержание в Москве журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ, может быть связано с тем, что он «задел чьи-то шкурные интересы», считает журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Иван Голунов очень крутой журналист. Он делает настоящую расследовательскую журналистику. Причем делает это честно. Его расследование про похоронный бизнес не понравилось многим. Некоторым, кстати, потому что он дал высказаться представителям мэрии. Но вот это и есть объективность», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, задержание «выглядит очень и очень странно». «Я с трудом могу представить, что журналист-расследователь идет на встречу с источником с пакетом наркотиков в рюкзаке. Тем более не верю, что Иван торговал наркотиками», – отметил он.

Медведев напомнил, что и сам работал криминальным репортером. Он отметил, что эта профессия «заставляет быть крайне осторожным: лишний раз ты не станешь говорить с незнакомым человеком, не то, что наркотики с собой таскать».

«Что-то мне подсказывает, что Иван Голунов задел чьи-то шкурные интересы, занимаясь расследованием про микрофинансовые организации, черных кредиторов. Потому что мы в «Вестях Москва» делали сюжеты о них неоднократно. И всякий раз становится ясно: их деятельность подкреплена коррупционными связями», – добавил Медведев.

Он призвал Союз журналистов России взять дело под свой контроль, а также обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой: обратить внимание на эту «вопиющую ситуацию» и разобраться в произошедшем.

Ранее стало известно о задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ. Полиция опровергла сообщения о том, что журналиста якобы избили.