Мадонна почувствовала себя «изнасилованной» после интервью NYT

Певица Мадонна раскритиковала посвященный ей материал в газете New York Times «Мадонна в 60». Она отметила, что после интервью изданию «чувствует себя изнасилованной».

«Сказать, что я была разочарована статьей, было бы преуменьшением», – написала Мадонна в Instagram.

По ее словам, NYT проявило сексизм, указывая ее возраст в статье. Будь она мужчиной, об этом не было бы сказано и слова, уверена певица.

Она также подчеркнула, что бравшая у нее интервью журналистка сосредоточилась на «тривиальных и поверхностных вопросах».

«Журналист, которая написала эту статью, провела со мной дни, часы и месяцы и была приглашена в мир, который многим людям не доступен, но предпочла сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах, таких как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор», – отметила Мадонна.

Мадонна сожалеет о времени, проведенном с работницей New York Times.

«Мне жаль даже пяти минут, проведенных с ней. Это вынуждает меня чувствовать себя изнасилованной. И да, я могу использовать эту аналогию, будучи изнасилованной в 19 лет. Еще одно доказательство того, что высокочтимое (издание) NYT является одним из отцов-основателей патриархата», – добавила она.

Ранее Мадонна в интервью New York Times рассказала, как голливудский продюсер Харви Вайнштейн «переступал черты и границы», когда они вместе работали. По ее мнению, Харви вел себя так, поскольку чувствовал власть.

Также певица опровергла слухи о том, что приглашала Дональда Трампа на свидание. При том отметила, что президент США сам неоднократно звонил ей.