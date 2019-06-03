Представитель России прокомментировал иск Украины в ООН

Представитель России заявил, что иск Украины по международным конвенциям должен быть отклонен, так как не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.

«Иск Украины должен быть отклонен в силу отсутствия юрисдикции Международного суда», – заявил представитель российской делегации на слушаниях в Гааге, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2017 году суд уже рассматривал доводы украинской стороны и счел их тогда «в целом необоснованными». Впоследствии Украина не смогла предоставить суду ООН достаточные обоснования для своего иска к России по международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, в январе 2017 года Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Россию в поддержке терроризма, поставках оружия на Украину и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

В преддверии устных слушаний в Международном суде ООН в Гааге МИД России выступил с заявлением.