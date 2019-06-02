МИД объяснил необоснованность требований Украины в Международном суде ООН

Российский МИД выступил с заявлением в преддверии устных слушаний в Международном суде ООН в Гааге по делу «Украина против России» на основании конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

МИД отмечает, что на слушаниях стороны представят аргументы по наличию у суда юрисдикции для рассмотрения этого межгосударственного судебного дела. Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям, подчеркивает МИД.

«В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что природа обвинений Киева не имеет отношения ни к одной из названных конвенций – в частности, гражданская война в Донбассе, развязанная украинскими властями, «не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма», а претензии о якобы «незаконном возвращении Крыма в состав России», подчеркивает МИД, нельзя предъявлять на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Наряду с этим российские представители приведут иные юрисдикционные возражения, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН. Так, Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации», – заявили в МИД.

В январе Украина передала замечания в Международный суд ООН в ответ на возражения России по юрисдикции дела о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В январе 2017 года Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге. Украина обвиняет Россию в поддержке терроризма, поставках оружия на Украину и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

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