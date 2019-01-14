Украина передала замечания в суд ООН по возражениям России

Украина передала замечания в Международный суд ООН в ответ на возражения России по юрисдикции дела о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщил украинский МИД.

«Украина передала свои письменные замечания и позицию в Международный суд ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – сообщает министерство, передает РИА «Новости».

По мнению ведомства, Украина обеспечила все требования досудебного урегулирования спора, поэтому суд в Гааге может рассматривать спор с Россией по применению и толкованию конвенции.

Украина в январе 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В обвинении говорится, что Россия виновна в поддержке терроризма, поставках оружия на Украину и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Российские власти в сентябре 2018 года подали свои возражения относительно юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной.