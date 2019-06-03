Названы сферы труда с наибольшим количеством безработных

В первом квартале 2019 года наибольшее число безработных граждан России отмечено в сферах оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает Росстат.

Более 581 тыс. безработных пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», приводит данные Росстата RT.

Также проблемы наблюдаются в таких сферах, как «обрабатывающие производства» – 434 тыс. безработных, затем «строительство» – 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» – 275 тысяч, «транспортировка и хранение» – 216 тысяч.

Наоборот, меньшее число безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – 24 тыс. человек.

Всего за первый квартал 2019 года в России было зарегистрировано около 3,6 млн. безработных старше 15 лет.

Ранее сообщалось, в каких регионах России наблюдается самый низкий уровень безработицы.