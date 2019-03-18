Названы российские регионы с самым низким и высоким уровнями безработицы

Самый низкий в России уровень безработицы наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий – на Северном Кавказе и в Туве, свидетельствуют результаты исследования.

Как говорится в исследовании агентства РИА Рейтинг, подготовленного на основании данных Росстата, в 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Численность рабочей силы в ноябре 2018 года – январе 2019 года составила 74,9 млн человек, из них 3,7 млн классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда, передает РИА «Новости».

Согласно данным исследования, средний возраст безработного – 36,6 года. В среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, в Кировской области и Татарстане – почти в два раза меньше времени: 4 и 4,3 месяца соответственно. При этом 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 млн безработных сельских жителей 31,2% искали работу год и более.

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе 2019 года из 3,7 млн безработных 20,4% составляют молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, а 19,6% – 50 лет и старше. По итогам ноября 2018 года – января 2019-го уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в 2018 году. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9%.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 1,2%. Также в первую пятерку вошли: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%).

Еще в 12 регионах показатель безработицы не доходит до 4%, например, в Татарстане, Калужской, Рязанской и Липецкой областях. Как сообщается в исследовании, основной фактор, определяющий уровень безработицы в регионах, – уровень их экономического развития.

При этом тенденции к снижению уровня безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются в трех республиках: Тыве, Чечне и Северной Осетии-Алании. Однако, несмотря на положительную оценку, эти регионы входят в восьмерку регионов с уровнем безработицы выше 10%.

На последнем месте среди российских регионов по уровню безработицы Ингушетия (26,3%). Предпоследнее место занимает Карачаево-Черкессия (16,2%), где по итогам ноября 2018 года – января 2019-го был самый высокий рост безработицы в стране – на 3,4 процентных пункта. Также замыкают рейтинг Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%). В последнюю десятку рейтинга попали и новые дальневосточные регионы – Бурятия (9,5%) и Забайкалье (10%).

«О сложной ситуации на рынке труда в замыкающей рейтинг группе также свидетельствует острый дефицит открытых вакансий к численности безработных. Уровень безработицы в среднем по РФ будет оставаться на текущем низком уровне. Тем не менее, кадровая проблема не теряет своей актуальности, и ее решение требует пристального внимания на всех уровнях власти», – говорится в исследовании.