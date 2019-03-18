Названы российские регионы с самым низким и высоким уровнями безработицы

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

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Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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            Названы российские регионы с самым низким и высоким уровнями безработицы

            18 марта 2019, 08:41

            Текст: Алина Назарова

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            Самый низкий в России уровень безработицы наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий – на Северном Кавказе и в Туве, свидетельствуют результаты исследования.

            Как говорится в исследовании агентства РИА Рейтинг, подготовленного на основании данных Росстата, в 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Численность рабочей силы в ноябре 2018 года – январе 2019 года составила 74,9 млн человек, из них 3,7 млн классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда, передает РИА «Новости».

            Согласно данным исследования, средний возраст безработного – 36,6 года. В среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, в Кировской области и Татарстане – почти в два раза меньше времени: 4 и 4,3 месяца соответственно. При этом 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 млн безработных сельских жителей 31,2% искали работу год и более.

            Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе 2019 года из 3,7 млн безработных 20,4% составляют молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, а 19,6% – 50 лет и старше. По итогам ноября 2018 года – января 2019-го уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в 2018 году. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9%.

            Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 1,2%. Также в первую пятерку вошли: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%).

            Еще в 12 регионах показатель безработицы не доходит до 4%, например, в Татарстане, Калужской, Рязанской и Липецкой областях. Как сообщается в исследовании, основной фактор, определяющий уровень безработицы в регионах, – уровень их экономического развития.  

            При этом тенденции к снижению уровня безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются в трех республиках: Тыве, Чечне и Северной Осетии-Алании. Однако, несмотря на положительную оценку, эти регионы входят в восьмерку регионов с уровнем безработицы выше 10%.

            На последнем месте среди российских регионов по уровню безработицы Ингушетия (26,3%). Предпоследнее место занимает Карачаево-Черкессия (16,2%), где по итогам ноября 2018 года – января 2019-го был самый высокий рост безработицы в стране – на 3,4 процентных пункта. Также замыкают рейтинг Дагестан (13,7%), Чечня (13,2%), республика Алтай (12,6%), Кабардино-Балкария (11,5%). В последнюю десятку рейтинга попали и новые дальневосточные регионы – Бурятия (9,5%) и Забайкалье (10%).

            «О сложной ситуации на рынке труда в замыкающей рейтинг группе также свидетельствует острый дефицит открытых вакансий к численности безработных. Уровень безработицы в среднем по РФ будет оставаться на текущем низком уровне. Тем не менее, кадровая проблема не теряет своей актуальности, и ее решение требует пристального внимания на всех уровнях власти», – говорится в исследовании.


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