Китаю предложили купить больше Су-35

Китаю направлено предложение приобрести дополнительную партию истребителей Су-35, сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.

Российская сторона направила «предложения относительно закупки современных видов вооружения и военной техники» и теперь ждет ответ из Пекина, передает ТАСС.

Контаркт с Китаем на поставку 24 истребителей Су-35 был подписан в ноябре 2015 года. В апреле Россия завершила поставку Китаю истребителей.

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