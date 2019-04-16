Россия завершила поставку Китаю истребителей Су-35

Россия завершила поставку истребителей Су-35 Китаю, рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«В соответствии с контрактом все самолеты Су-35 поставлены инозаказчику», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Контаркт с Китаем на поставку 24 истребителей Су-35 был подписан в ноябре 2015 года. Сумма договора составила более 2 млрд долларов был выполнен в конце 2018 года.

В 2018 году 11 самолетов Су-35 законтрактовала Индонезия, а в марте соглашение на поставку истребителей был подписан с Египтом