Роскомнадзор решил завести новое дело против Google

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Жаров заявил, что в данный момент Роскомнадзор уже «в процессе составления (протокола), административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется», передает ТАСС.

Он добавил, что фильтрация остается на уровне около 68-70%.

Напомним, пользователи Сети в 2018 году направили в Роскомнадзор более 464 тыс. сообщений о противоправном контенте, что почти на 30% больше, чем в 2017 году.