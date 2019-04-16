Число жалоб на противоправный контент в рунете в 2018 году выросло на 30%

Пользователи Сети в 2018 году направили в Роскомнадзор более 464 тыс. сообщений о противоправном контенте, что почти на 30% больше, чем в 2017 году, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В минувшем году через электронную форму, размещенную на официальном сайте Роскомнадзора, от них поступило более 464 тысяч сообщений с информацией о противоправном контенте - почти на 30% больше, чем в 2017 году», – сказал Жаров на расширенном заседании коллегии ведомства.

При этом он отметил, что значительную роль в борьбе с противоправным контентом играет само интернет-сообщество, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что порядка 70% запрещенного контента в сети сегодня удаляется после уведомлений Роскомнадзора до момента блокировки. «Всего за 2018 год через механизм Единого реестра прошло 44 тысячи сайтов или страниц сайтов. В то же время с 96 тысяч сайтов или страниц сайтов противоправная информация была удалена после уведомлений Роскомнадзора. Как видно, в целом в результате взаимодействия с провайдерами хостинга и крупными ресурсами, в том числе зарубежными, до момента ограничения доступа удаляется примерно 70% запрещенного контента», – сказал Жаров.

Также Роскомнадзор в 2018 году зафиксировал снижение количества экстремистских сайтов на 70% по сравнению с 2016 годом. Жаров отметил, что если в 2016 году в поступивших из Генпрокуратуры требованиях содержались 1396 интернет-ресурса, то в 2017-м – 994, а в 2018-м – уже 473.

Помимо этого, Роскомнадзором в рамках поручений о предотвращении доступа к «зеркалам» в 2018 году самостоятельно было выявлено почти 74 тыс. подобных интернет-ресурсов – на 16% меньше, чем в 2017 году. По словам Жарова, в общей сложности на сегодняшний день доступ ограничен более чем к 14 тыс. сайтам или страницам сайтов экстремистской тематики. С остальных противоправная информация была удалена.

Глава Роскомнадзора также сообщил, что американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента. По его словам, Роскомнадзор продолжает работу с Google. «Уверен, мы добьемся 100-процентного исполнения этого закона», – сказал он.