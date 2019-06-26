Пушков высмеял реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал реакцию министра иностранных дел Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации.

«Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того – пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию», – написал Пушков в Twitter.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы для консультаций. По его словам, Совет «потерял доверие» Украины и «восстановить его будет чрезвычайно сложно». Кроме того, украинская делегация в ассамблее попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе организации.

24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.