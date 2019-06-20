Путин оценил возможность сделки по Сирии с США

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос о возможности сделки с США по Сирии, заявил, что Россия не торгует союзниками.

«Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что Россия, Иран, Турция, США и другие страны должны решить вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования.

«Нам нужно вместе всем консолидированно работать», – подчеркнул глава государства.

В мае Соединенные Штаты призвали Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии. Тогда спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сейчас Москва и Вашингтон расходятся только по двум вопросам в сирийском урегулировании.