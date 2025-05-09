При обстреле Кашмира индийской армией погибли пять человек

Geo TV: В ходе обстрела Индии по Кашмиру погибли пять человек, ранены более десяти

Tекст: Евгения Караваева

По меньшей мере пять человек погибли, более десяти получили ранения в пакистанской части Кашмира в результате взаимных обстрелов между вооруженными силами Индии и Пакистана на линии контроля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV. По его данным, перестрелки продолжались всю ночь на нескольких военных постах вдоль демаркационной линии.

В сообщении отмечается, что индийские войска открывали огонь по гражданским районам, в результате чего среди погибших и пострадавших оказались мирные жители. Подчеркивается, что подобные инциденты на линии контроля в Кашмире происходят регулярно, несмотря на существующие договорённости о перемирии между сторонами.

Власти Пакистана выразили обеспокоенность эскалацией ситуации и призвали международное сообщество обратить внимание на происходящее в регионе. Официальных комментариев с индийской стороны на момент публикации не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия нанесла удары по целям Пакистана в Аравийском море. Индийские военные ликвидировали террористов на границе с Пакистаном.