Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
При обстреле Кашмира индийской армией погибли пять человек
Geo TV: В ходе обстрела Индии по Кашмиру погибли пять человек, ранены более десяти
В результате ночного артобстрела по гражданским районам в пакистанском Кашмире есть жертвы среди местного населения, сообщил телеканал Geo TV.
По меньшей мере пять человек погибли, более десяти получили ранения в пакистанской части Кашмира в результате взаимных обстрелов между вооруженными силами Индии и Пакистана на линии контроля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV. По его данным, перестрелки продолжались всю ночь на нескольких военных постах вдоль демаркационной линии.
В сообщении отмечается, что индийские войска открывали огонь по гражданским районам, в результате чего среди погибших и пострадавших оказались мирные жители. Подчеркивается, что подобные инциденты на линии контроля в Кашмире происходят регулярно, несмотря на существующие договорённости о перемирии между сторонами.
Власти Пакистана выразили обеспокоенность эскалацией ситуации и призвали международное сообщество обратить внимание на происходящее в регионе. Официальных комментариев с индийской стороны на момент публикации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия нанесла удары по целям Пакистана в Аравийском море. Индийские военные ликвидировали террористов на границе с Пакистаном.