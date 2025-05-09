Четверо ветеранов старше ста лет посетили парад Победы

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, самому старшему из приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны на центральной трибуне Красной площади исполнилось 102 года. Это Хачик Овакимян, уроженец Армянской ССР, участник обороны Кавказа и боев за Керчь, награжденный орденами и медалями, у которого 20 внуков и правнуков.

Среди ветеранов также оказались Розалия Абгарян, которая добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Абгарян перенесла ранение в результате авианалета, участвовала в освобождении Праги.

Иван Мартынушкин, еще один участник парада, был одним из первых советских военнослужащих, вошедших в концлагерь Освенцим. После войны он работал над реализацией атомных проектов СССР и был отмечен высокими государственными наградами.

Четвертым ветераном стал Нерсес Симонян, который прошел войну в составе 318-й и 89-й стрелковых дивизий, участвовал в боях за Новороссийск и Севастополь, имеет множество наград за отвагу и трудовые заслуги.

Все четверо ветеранов присутствовали на параде Победы на одной трибуне с президентом России.

Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.