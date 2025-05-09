Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Четверо ветеранов старше ста лет посетили парад Победы
На центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.
Как сообщает ТАСС, самому старшему из приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны на центральной трибуне Красной площади исполнилось 102 года. Это Хачик Овакимян, уроженец Армянской ССР, участник обороны Кавказа и боев за Керчь, награжденный орденами и медалями, у которого 20 внуков и правнуков.
Среди ветеранов также оказались Розалия Абгарян, которая добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Абгарян перенесла ранение в результате авианалета, участвовала в освобождении Праги.
Иван Мартынушкин, еще один участник парада, был одним из первых советских военнослужащих, вошедших в концлагерь Освенцим. После войны он работал над реализацией атомных проектов СССР и был отмечен высокими государственными наградами.
Четвертым ветераном стал Нерсес Симонян, который прошел войну в составе 318-й и 89-й стрелковых дивизий, участвовал в боях за Новороссийск и Севастополь, имеет множество наград за отвагу и трудовые заслуги.
Все четверо ветеранов присутствовали на параде Победы на одной трибуне с президентом России.
Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.