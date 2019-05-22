США назвали два вопроса, по которым расходятся с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии, сейчас Москва и Вашингтон расходятся только по двум вопросам в сирийском урегулировании, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Считаю, что поддержка Россией режима (президента Сирии Башара) Асада – это ошибка. Мне кажется, есть другие способы, и мы говорили об этом в Сочи, позволяющие России обеспечить то, что мы считаем ее минимальными интересами – сохранить долгосрочное военное присутствие (в регионе), а также иметь стабильную Сирию, которая не является прибежищем для террористов. Мы разделяем эти две последние цели. Мы просто думаем, что неверно добиваться их достижения через поддержку режима Асада и военную победу (в конфликте в Сирии)», – передает его слова ТАСС.

Конгрессмены поинтересовались у Джеффри, можно ли сказать, что разногласия США и России по Сирии сводятся только к двум вопросам – поддержке Асада и роли Ирана. Тот ответил утвердительно.

«По существу к этому. Мы считаем, что режиму Асада необходимо согласиться с процессом ООН, (дать согласие на) свободные и справедливые выборы, новую конституцию и прекращение огня в масштабах всей страны. Мы полагаем, что такой политический результат будет отвечать как российским, так и нашим (американским) интересам. Мы их (россиян) пытаемся в этом убедить», – сказал Джеффри.

Он добавил, что Россия и США имеют общие интересы «в безопасной и стабильной Сирии».

«Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии. В частности, используя ее влияние на режим Асада, чтобы добиться вывода всех сил под командованием Ирана из страны», – передает его заявление РИА «Новости».

Он также заявлял, что дискуссии президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео по Сирии были «чрезвычайно позитивными».