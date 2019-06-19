Луценко пообещал арестовать украинца Харченко по делу о крушении МН17

Украинские правоохранители постараются арестовать подозреваемого, названного международным следствием по MH17 причастным к крушению малайзийского Boeing, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы попробуем арестовать этого подозреваемого и сделаем для этого все возможное. Если это будет сделано успешно, мы организуем видеосвязь с залом суда в Нидерландах», – сказал Луценко, имея в виду подозреваемого гражданина Украины Леонида Харченко, передает ТАСС.

Ранее представитель Совместной следственной группы, сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, сообщил, что следствие по делу крушения Boeing в Донбассе считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки «Бук» на позицию и удару по малайзийскому лайнеру. Речь идет о Игоре Гиркине, также известном под псевдонимом Стрелков; Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта 2020 года.

В ДНР заявили, что обвинения в адрес Донецкой народной республики в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский заявили, что не намерены давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.