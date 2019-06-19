США показали улики против Ирана по делу о взрывах на танкерах

Осколки мины, которые применили против танкеров в Оманском заливе, могут указывать на то, что к атакам причастен Иран, заявил представитель центрального командования ВМС США (СЕНТКОМ) Шон Кидо.

«(Модель) мины, которая применялась в атаке, можно установить. Она поразительным образом похожа на те иранские мины, которые демонстрировали (в Тегеране) на военных парадах», – передает его слова ТАСС.

Выступая в ОАЭ, он также показал осколки мины и магнит, снятый с одного из танкеров, на который был закреплен снаряд.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Один из них затонул. Среди членов экипажа были россияне. США обвинили в нападении на танкеры Иран, в залив направили ракетный эсминец.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причине взрывов танкеров.