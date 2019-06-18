Шойгу заявил о необходимости выработать новую теорию ведения войн

Министр обороны генерал Сергей Шойгу заявил, что основной задачей российских военных в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

«Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу», – отметил министр, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что современные войны требуют новых подходов. «Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», – добавил Шойгу.

Ранее министр заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества.

В мае генсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за России. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что альянс является крайне важным инструментом для устрашения России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию.