Генсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за России

Эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса из-за новых вызовов, среди которых фигурирует «российская ядерная угроза», заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что военные эксперты НАТО приняли «новую военную стратегию»; он пояснил, что «речь идет о том, чтобы и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность», и это «требует частично новых военных концептов», передает ТАСС.

Глава НАТО также отметил, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на востоке и на юге.

При этом со стороны России якобы сохраняется ядерная угроза.

Ранее Столтенберг заявил об ошибке России относительно НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД